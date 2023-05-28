"Читаем вместе": в России прошла "Библионочь"

Акция стала 12-ой по счёту

Встречи с писателями и поэтические чтения, книжные ярмарки и увлекательные мастер-классы для читателей. В стране прошла традиционная "Библионочь". В этом году акция посвящена теме "Читаем вместе".

Уже 12 лет подряд организаторы ставят одну цель: показать, что книга - по-прежнему лучший друг и советчик. А библиотека - давно уже не только место, где можно в тишине и одиночестве погрузиться в чтение.

Главным национальным мероприятием "Библионочи" стал литературный марафон чтений, посвящённых 200-летию Николая Островского. На Старом Арбате в Москве работает выставка, посвящённая творчеству великого русского драматурга.

Подробности – в репортаже Александры Паниной (смотрите видео).

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