Путин учредил в России новый орден

Его будут вручать за заслуги в космонавтике

Президент России Владимир Путин учредил новую государственную награду - орден Гагарина. Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте Кремля.

Как следует из документа, орден будут присуждать за заслуги в космонавтике, например, успешный пилотируемый полёт корабля. Также награду будут вручать за выдающиеся успехи в подготовке учёных, инженеров и других специалистов в этой сфере, за достижения в разработке, производстве, испытании и безаварийной эксплуатации ракетно-космической техники.

Ещё одно основание - заслуги в реализации государственной политики в области космоса, в том числе в интересах обороны и безопасности, сообщает "ТВ Центр".

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