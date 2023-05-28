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Путин учредил в России новый орден

11:00
  • воскресенье
  • 28 мая 2023

Его будут вручать за заслуги в космонавтике

Президент России Владимир Путин учредил новую государственную награду - орден Гагарина. Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте Кремля. 

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Как следует из документа, орден будут присуждать за заслуги в космонавтике, например, успешный пилотируемый полёт корабля. Также награду будут вручать за выдающиеся успехи в подготовке учёных, инженеров и других специалистов в этой сфере, за достижения в разработке, производстве, испытании и безаварийной эксплуатации ракетно-космической техники.

Ещё одно основание - заслуги в реализации государственной политики в области космоса, в том числе в интересах обороны и безопасности, сообщает "ТВ Центр".

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