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На ВДНХ открылся фестиваль карельской культуры

12:26
  • воскресенье
  • 28 мая 2023

Гостей приглашают на мастер-классы

В Москве на ВДНХ открылся фестиваль культуры народов Карелии "Мельница Сампо". Гостей знакомят с историей и традициями региона, сообщает "ТВ Центр".

Посетители смогут поучаствовать в народных танцах, играх и тематической викторине, оценить своеобразие национального костюма и попробовать традиционные блюда.

На ярмарке можно не только приобрести карельские сувениры, но и сделать их своими руками на мастер-классах по росписи и плетению корзинок. Посетить фестиваль может любой желающий, он продлится до конца дня, и завершится гала-концертом.

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Фестиваль культуры Карелии
Фестиваль культуры Карелии
Фестиваль культуры Карелии
Фестиваль культуры Карелии
Фестиваль культуры Карелии
Фестиваль культуры Карелии
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