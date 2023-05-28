На ВДНХ открылся фестиваль карельской культуры

Гостей приглашают на мастер-классы

В Москве на ВДНХ открылся фестиваль культуры народов Карелии "Мельница Сампо". Гостей знакомят с историей и традициями региона, сообщает "ТВ Центр".

Посетители смогут поучаствовать в народных танцах, играх и тематической викторине, оценить своеобразие национального костюма и попробовать традиционные блюда.

На ярмарке можно не только приобрести карельские сувениры, но и сделать их своими руками на мастер-классах по росписи и плетению корзинок. Посетить фестиваль может любой желающий, он продлится до конца дня, и завершится гала-концертом.

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