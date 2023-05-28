Перед Украиной закрылись двери НАТО

И вряд ли когда-нибудь откроются

Среди стран-членов НАТО нет согласия по вопросу предоставления Украине четкого графика вступления в альянс. Как сообщает итальянское национальное агентство АНСА, часть стран настаивают на том, чтобы Киеву предложили такой график уже в июле на саммите в Вильнюсе. Но европейские официальные лица не раз признавали, что вхождение Украины в НАТО на нынешнем этапе невозможно.

Масштабный ролик о величии украинской армии, снятый в лучших традициях Голливуда, главнокомандующий ВСУ публикует в своих соцсетях с подписью "Настало время забирать своё". Откровенное заявление Залужного вместе с яркой киношной картинкой настолько впечатлили сотрудников New York Times, что те срочно в номер выдали сенсационный материал: контрнаступление Киева началось.

В отличие от главнокомандующего украинской армией, секретарь СНБО Алексей Данилов более аккуратно разговаривает на тему украинского контрнаступления. Долгие месяцы западные партнёры чуть не пинками гнали Киев вперёд. На Банковой, при этом, постоянно упирались и сообщали, что им сначала нужно больше оружия, затем времени.

После того, как представителей киевского режима неоднократно ловили на невыполнении своих обещаний, политики решили действовать более избирательно и, хотя бы не называть конкретных дат. Сегодня, к примеру, истекает срок длиной в полгода, который советник Зеленского Михаил Подоляк поставил сам себе и своей армии, сообщает "ТВ Центр".

На крымский вопрос советнику украинского президента готов ответить бывший госсекретарь США и лауреат нобелевской премии мира Генри Киссинджер - полуостров никогда исторически не принадлежал Киеву и далее принадлежать не будет. Экс-дипломат хочет завершения конфликта и возвращения Украине территорий, но чётко обозначает - Крым он видит исключительно составе России.

Не удивительно, что такой взгляд не находит отклика на международной арене. Очередной пакет антироссийских санкций вновь буксует. Вместе с Венгрией палки в колёса единой европейской солидарности вставляет Греция. Афины активно выступают против предложений Брюсселя бороться с обходом уже существующих рестрикций и добиваются исключения собственных компаний, которые продолжают сотрудничать с Москвой, из украинского чёрного списка.

Александра Сергомасова, «ТВ Центр»

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