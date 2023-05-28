Собянин рассказал о строительстве социальных объектов в Москве

В работе находятся более 50-ти проектов

Новые школы, поликлиники и физкультурно-оздоровительные комплексы. О развитии социальной инфраструктуры в западных районах столицы рассказал на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр написал, что за 12 лет было построено почти 240 объектов образования, здравоохранения и спорта. Сейчас в работе более 50-ти проектов. Рядом с новыми зданиями проведут благоустройство и озеленение прилегающих территорий.

Так, в Раменках появится ФОК, два детских сада и учебный корпус. На месте Тушинского аэрополя откроют школу, которая сможет принять более тысячи учеников, сообщает "ТВ Центр".

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