Вашингтон управляет своими союзниками, отметил министр

Игрой с огнём назвал глава МИД Сергей Лавров планы Запада по так называемой деколонизации России. Министр напомнил в эфире телеканала "Россия-1" о разговорах, идущих в политологических кругах на Западе. Они в конечном счёте сводятся к реализации планов по расчленению России.

Глава российской дипломатии также назвал неприемлемой эскалацией планы США и их союзников поставить истребители F-16 Киеву. При этом Лавров выразил надежду на то, что на Западе есть разумные люди, которые это понимают.

"Но диктуют всё Вашингтон, Лондон и их сателлиты, которые находятся внутри Европейского союза, прежде всего страны Балтии, Польша, которые проводят непосредственно на земле задачу, поставленную Соединенными Штатами, - ослабить Россию, нанести ей стратегическое поражение", - заявил глава министерства.

В мае стало известно, что Запад начнёт обучение украинских пилотов навыкам управления истребителями F-16. При этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в ближайшие месяцы обсудит с партнёрами, какие страны в итоге передадут самолёты Украине.

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