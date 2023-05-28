Московские школьники завоевали золотые медали на XXIII Азиатской физической олимпиаде

Всего у наших ребят восемь наград

Сергей Собянин поздравил московских школьников с удачей на XXIII Азиатской физической олимпиаде в Монголии. За призовые места боролись команды более чем из 25 стран, наши ребята завоевали золотые медали.

На своей странице "ВКонтакте" мэр назвал имена победителей: Вячеслав Бобков из школы №1589 и Егор Потапов из школы Центра педагогического мастерства. Всего москвичи завоевали восемь наград.

Собянин напомнил, что московские власти помогают школьникам, серьёзно увлекающимся физикой, получать уникальные знания. В частности, в городе успешно работает проект "Инженерный класс в московской школе".

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