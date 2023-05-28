Сохраняя историю: как развивается Южное Медведково

В этом районе расположен крупнейший парк в Европе
Здесь стояли ополченцы Минина и Пожарского перед тем как выгнать поляков из Москвы. Здесь жили художник Коровин и поэт Брюсов.
Сейчас - это современный район с крупнейшим в Европе парком и единственной в столице детской хоровой школой. Всё это - о Южном Медведкове.
Как меняются эти места, сохраняя свою историю? И что здесь появится в ближайшее время? Об этом - Юлия Богоманшина (смотрите видео).Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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