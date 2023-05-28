Сохраняя историю: как развивается Южное Медведково

В этом районе расположен крупнейший парк в Европе

Здесь стояли ополченцы Минина и Пожарского перед тем как выгнать поляков из Москвы. Здесь жили художник Коровин и поэт Брюсов.

Сейчас - это современный район с крупнейшим в Европе парком и единственной в столице детской хоровой школой. Всё это - о Южном Медведкове.

Как меняются эти места, сохраняя свою историю? И что здесь появится в ближайшее время? Об этом - Юлия Богоманшина (смотрите видео).

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"