ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В школах Москвы начнут изучать суахили и амхарский

16:19
  • воскресенье
  • 28 мая 2023

Это будет эксперимент

С 1 сентября в четырёх столичных школах начнётся изучение африканских языков. Пока лишь в качестве факультатива и не больше двух часов в неделю. Речь идёт о суахили и амхарском, в перспективе могут начать преподавать, например, язык йоруба.

Казалось бы: зачем детям такая экзотика? Ну английский или китайский - понятно. Но... йоруба...

Наталья Тарасова нашла в столице тех, кто изучает языки Африки уже сейчас, и выяснила почему так важно знать, как переводится знаменитое "акуна матата" (смотрите видео).

Наталья Тарасова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Изучение африканских языков
Изучение африканских языков
Изучение африканских языков
Изучение африканских языков
Изучение африканских языков
Изучение африканских языков
Преподаватели африканских языков
Преподаватели африканских языков
Изучение африканских языков
Изучение африканских языков
Изучение африканских языков
Изучение африканских языков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.