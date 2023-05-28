В школах Москвы начнут изучать суахили и амхарский

Это будет эксперимент

С 1 сентября в четырёх столичных школах начнётся изучение африканских языков. Пока лишь в качестве факультатива и не больше двух часов в неделю. Речь идёт о суахили и амхарском, в перспективе могут начать преподавать, например, язык йоруба.

Казалось бы: зачем детям такая экзотика? Ну английский или китайский - понятно. Но... йоруба...

Наталья Тарасова нашла в столице тех, кто изучает языки Африки уже сейчас, и выяснила почему так важно знать, как переводится знаменитое "акуна матата" (смотрите видео).

Наталья Тарасова, "ТВ Центр"

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