Линдси Грэм позволил себе хамское заявление в адрес России

Дмитрий Медведев напомнил американскому сенатору Линдси Грэму о печальной судьбе Роберта Кеннеди, Хьюи Лонга, Клементы Карлоса Пинкни, Джона Мильтона Эллиотта и Уэйна Оуэнса.

"Напрасно он так. В его любимой Америке регулярно убивают не только обычных людей, но и тратят грязные деньги на убийства сенаторов", - написал замруководителя Совбеза России у себя в Telegram-канале. При этом он назвал Грэма "старым дураком".

Так он прокомментировал слова Линдси Грэма о том, что США ещё никогда так удачно не тратили деньги, как на убийства русских. Это провокационное заявление сенатор сделал на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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