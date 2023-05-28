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Собянин пригласил москвичей в круиз "Московская кругосветка"

14:56
  • воскресенье
  • 28 мая 2023

Он стал жемчужиной сезона

Сергей Собянин пригласил москвичей отправиться в увлекательные речные круизы по 30 крупным городам и историческим центрам России. Мэр написал на своей странице "ВКонтакте" о том, что теперь совершить путешествие можно с Южного и Северного речных вокзалов.

Жемчужиной сезона Собянин назвал круиз "Московская кругосветка" или "Речное Золотое кольцо". Он начинается с Северного речного вокзала, а заканчивается на Южном. Маршрут пролегает по живописным местам через Ярославль, Ростов, Кострому и Переславль-Залесский.

Мэр также проинформировал будущих путешественников о том, что в этом году Москва продолжила обновлять маршрутную сеть, включив в неё десять основных экскурсионных прогулок.

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