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Собянин: Этим летом москвичи смогут бесплатно привить собак от бешенства на площадках для выгула

18:22
  • воскресенье
  • 28 мая 2023

Мэр сообщил подробности

Предстоящим летом на площадках для выгула собак в Москве будут работать болеет 120 пунктов вакцинации от бешенства. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что найти ближайшую к дому точку можно в одном из разделов спецпроекта "Как стать суперхозяином". Прививку сделают бесплатно и без предварительной записи.

Собянин напомнил, что бесплатно привить своего домашнего друга можно и в любой государственной ветеринарной клинике или даже на дому.

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