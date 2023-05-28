Уничтожен пункт дислокации иностранных наёмников под Харьковом

Об этом сообщили в Минобороны

Российские военные уничтожили пункт временного расположения иностранных наёмников в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Наёмники располагались в районе города Богодухов.

Также за минувшие сутки на купянском направлении был нанесён удар по живой силе и технике ВСУ, а в районах Лимана Первого и Берестового в Харьковской области российские подразделения пресекли действия двух групп украинских диверсантов.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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