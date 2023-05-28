В Кремле заявили, что против России идёт война по всем фронтам

Запад не брезгует ничем

Против России развязана война по всем фронтам. Об этом заявили в Кремле.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1" сказал, что Запад не брезгует ничем и посягает на то, что раньше было святым.

При этом Россия, по заверениям Пескова, должна не поддаваться эмоциям, сохранять собранность и силу, делать то, что нам выгодно, и донести до Запада свою точку зрения. Цели спецоперации при этом остаются прежними и будут выполнены, подтвердили ещё раз в Кремле. Ранее с подобными заявлениями выступали в МИДе и Минобороны России.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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