Сохранён исторический облик здания

Началось благоустройство территории около Московского дворца пионеров. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

Мэр указал, что при разработке проекта были учтены особенности архитектурного ансамбля здания, выполненного в стиле советского модернизма: сохранены и отреставрированы исторические элементы.

Сейчас идут работы на площадках главного входа, "Площади парадов" и на центральной аллее. Также продолжается реставрация в самом Дворце пионеров.

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