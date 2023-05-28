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Началось благоустройство территории около Московского дворца пионеров

19:43
  • воскресенье
  • 28 мая 2023

Сохранён исторический облик здания

Началось благоустройство территории около Московского дворца пионеров. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

Мэр указал, что при разработке проекта были учтены особенности архитектурного ансамбля здания, выполненного в стиле советского модернизма: сохранены и отреставрированы исторические элементы.

Сейчас идут работы на площадках главного входа, "Площади парадов" и на центральной аллее. Также продолжается реставрация в самом Дворце пионеров.

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Благоустройство территории Московского дворца пионеров
Благоустройство территории Московского дворца пионеров
Реставрация Московского дворца пионеров
Реставрация Московского дворца пионеров
Благоустройство территории Московского дворца пионеров
Благоустройство территории Московского дворца пионеров
Реставрация Московского дворца пионеров
Реставрация Московского дворца пионеров
Благоустройство территории Московского дворца пионеров
Благоустройство территории Московского дворца пионеров
Реставрация Московского дворца пионеров
Реставрация Московского дворца пионеров
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