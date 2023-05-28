Следы штурмовавшей Белгородскую область ДРГ ведут к странам НАТО

Об этом сообщил губернатор региона

Среди напавших на Белгородскую область 22 мая были украинцы, поляки и американцы. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков после разговора с местной жительницей, у которой диверсанты убили мужа.

Губернатор навестил в больницах пострадавших при нападении ДРГ, где женщина рассказала ему подробности.

"Она находилась фактически в плену, истекала кровью, не было возможности даже попить. Что испытала она, наверное, трудно даже представить", - написал Гладков у себя в Telegram-канале.

22 мая диверсионная группа вошла в Белгородскую область с территории Украины. В селе Козинка диверсанты убили Юрия Гаевого, который служил в территориальной обороне. Ещё 13 мирных жителей пострадали. 23 мая было объявлено о полном разгроме ДРГ и ликвидации более 70 её членов.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"