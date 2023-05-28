В Турции обнародованы первые результаты президентских выборов

Это - предварительные данные

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на выборах президента набирает 53% голосов. За его конкурента – Кемаля Кылычдароглу - отдали голоса 46% граждан страны, пришедших на участки для голосования.

Эти данные получены по результатам подсчёта бюллетеней с 85% урн, передают местные интернет-СМИ и телеканалы. Таким образом, действующий президент с большой долей вероятности сохранит свой пост.

Первый тур президентских выборов прошёл 14 мая. Во время голосования ни одному из кандидатов не удалось набрать более 50% голосов. За Эрдогана проголосовало 49,52% избирателей, за Кылычдароглу – 44,88%.

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