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Отправляющиеся на службу по контракту отметили чёткую работу пункта отбора в Москве

18:43
  • воскресенье
  • 28 мая 2023

Там всё очень хорошо организовано

Очередная группа контрактников отправилась для прохождения военной службы из столичного пункта отбора. Один из заключивших контракт отметил высокую организацию работы пункта.

Будущие контрактники рассказали об отсутствии сомнений в правильности своего выбора
Группа будущих контрактников отправилась из Москвы для прохождения военной службы

"Я вчера позвонил, сегодня уже здесь. Все очень хорошо организовано", - сказал мужчина.

В Москву ежедневно приезжают добровольцы из разных регионов страны. Врачи проверяют их здоровье, а инструкторы проводят собеседование с кандидатами. Перед отправкой в зону спецоперации новобранцы обязательно проходят профессиональную подготовку на полигонах Минобороны.

Единый пункт отбора на контрактную службу открылся 3 апреля по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Туда могут обратиться как граждане России, так и иностранцы в возрасте от 18 до 60 лет. На портале "Госуслуги" работает сервис "Поступление на военную службу по контракту или добровольцем". 

Для подписания военного контракта необходимо иметь следующие документы: паспорт, свидетельство об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей.

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