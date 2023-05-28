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Эрдоган объявил себя победителем выборов в Турции

21:02
  • воскресенье
  • 28 мая 2023

Он набрал 52% голосов

Реджеп Тайип Эрдоган объявил себя победителем президентских выборов в Турции. Мировые телеканалы показывают, как Эрдоган вышел к своим сторонникам и спел с ними.

Эрдоган заявил, что ему звонят мировые лидеры с поздравлениями. Президенту уже позвонили главы Узбекистана, Азербайджана, Сербии и Ливии.

Действующий президент Турции во втором туре выборов главы государства набирает 52% голосов. За его конкурента – Кемаля Кылычдароглу - отдали голоса 47% граждан страны, пришедших на участки для голосования.

Первый тур президентских выборов прошёл 14 мая. Во время голосования ни одному из кандидатов не удалось набрать более 50% голосов. За Эрдогана проголосовало 49,52% избирателей, за Кылычдароглу – 44,88%.

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