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Группировка "Восток" поразила опорные пункты ВСУ на запорожском участке

08:13
  • понедельник
  • 29 мая 2023

Были остановлены неонацисты и на краснолиманском направлении

Российские войска продолжают вести активную оборону. На артемовском и авдеевском направлениях группировка "Юг" отразила атаки двух диверсионно-штурмовых групп ВСУ, сообщили в Минобороны.

Тяжелой огнеметной системой "Солнцепек" уничтожена украинская мотопехота.

На запорожском участке фронта группировка "Восток" поразила опорные пункты противника из минометов "Тюльпан". Остановлены неонацисты и на краснолиманском направлении, где работала российская армейская авиация и артиллерия.

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