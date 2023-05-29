Тульские десантники уничтожили танк на фланге артемовского направления

Навстречу противнику выдвинулась бронегруппа на боевых машинах

На северном фланге артемовского направления тульские десантники уверено отразили все атаки противника. На кадрах от Минобороны - танк националистов, который бойцы обнаружили с помощью беспилотников.

Навстречу противнику выдвинулась бронегруппа на боевых машинах десанта. С закрытых огневых позиций цель была точно поражена.

Чтобы пресечь любую вражескую вылазку, на подступах к нашим рубежам оборудована сеть пунктов с минно-взрывными заграждениями.

"Я так скажу, у них шансов нет. Потому что мы готовы. Мы хорошо готовы. У нас всего хватает. Боеприпасы, машины исправны. Все в полном у нас порядке", - заверил механик-водитель БМД-4М.

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