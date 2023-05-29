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Тульские десантники уничтожили танк на фланге артемовского направления

08:12
  • понедельник
  • 29 мая 2023

Навстречу противнику выдвинулась бронегруппа на боевых машинах

На северном фланге артемовского направления тульские десантники уверено отразили все атаки противника. На кадрах от Минобороны - танк националистов, который бойцы обнаружили с помощью беспилотников.

Навстречу противнику выдвинулась бронегруппа на боевых машинах десанта. С закрытых огневых позиций цель была точно поражена.

Чтобы пресечь любую вражескую вылазку, на подступах к нашим рубежам оборудована сеть пунктов с минно-взрывными заграждениями.

"Я так скажу, у них шансов нет. Потому что мы готовы. Мы хорошо готовы. У нас всего хватает. Боеприпасы, машины исправны. Все в полном у нас порядке", - заверил механик-водитель БМД-4М.

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