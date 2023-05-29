Комплексы "Бук" обеспечивают надежный щит в зоне СВО

Радикалы постоянно ведут охоту за российскими ЗРК

Надежный щит от воздушных атак националистов обеспечивают расчеты зенитно-ракетных комплексов "Бук-2М" Центрального военного округа, напомнили в Минобороны.

С помощью управляемых ракет наши бойцы уничтожили больше 40 воздушных целей (в том числе - беспилотники "Байрактар"), а также перехватили ракеты от американских HIMARS.

Неонацисты постоянно ведут охоту за нашими ЗРК. Чтобы не попасть под вражеский огонь, расчеты постоянно меняют позиции, применяя новейшие способы маскировки.

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