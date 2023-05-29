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В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военных

09:07
  • понедельник
  • 29 мая 2023

Лейтенант Алиэмсет Магомедов со своим мотострелковым взводом защитил один из населенных пунктов

Минобороны представило новых героев спецоперации.

Артдивизон под командованием подполковника Павла Белоусова отразил наступление превосходящих сил противника. Точными выстрелами российские военные подавили позиции ВСУ, уничтожив большое количество живой силы и бронетехники националистов. Белоусов огнем из пулемета сбил вражеский беспилотник. Атака радикалов была отбита.

Лейтенант Алиэмсет Магомедов со своим мотострелковым взводом защищал один из населенных пунктов. Находясь на переднем рубеже обороны, он с подчиненными дал отпор неприятелю, который рвался к нашим позициям. Один вражеский танк, две БМП и более 20 неонацистов ликвидированы. Понеся потери, боевики отступили.

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