В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военных

Лейтенант Алиэмсет Магомедов со своим мотострелковым взводом защитил один из населенных пунктов

Минобороны представило новых героев спецоперации.

Артдивизон под командованием подполковника Павла Белоусова отразил наступление превосходящих сил противника. Точными выстрелами российские военные подавили позиции ВСУ, уничтожив большое количество живой силы и бронетехники националистов. Белоусов огнем из пулемета сбил вражеский беспилотник. Атака радикалов была отбита.

Лейтенант Алиэмсет Магомедов со своим мотострелковым взводом защищал один из населенных пунктов. Находясь на переднем рубеже обороны, он с подчиненными дал отпор неприятелю, который рвался к нашим позициям. Один вражеский танк, две БМП и более 20 неонацистов ликвидированы. Понеся потери, боевики отступили.

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