Эрдоган поблагодарил турецкий народ за "праздник демократии"

Граждане республики выдали действующему лидеру кредит доверия еще на 5 лет

Праздновать победу Реджеп Тайип Эрдоган начал в Стамбуле - еще до того, как ЦИК Турции официально объявил результаты второго тура. Но к тому моменту, когда он затянул свою любимую песню, которую сторонники называют гимном президента, уже обработали почти все бюллетени. И было понятно: граждане республики выдали действующему лидеру кредит доверия еще на 5 лет.

"Я хотел бы выразить благодарность своему народу за то, что он подарил нам праздник демократии. Я хотел бы поблагодарить всех моих граждан, которые пришли на избирательные участки и выразили свою волю ради будущего себя и своих детей", - заявил Эрдоган.

Он набрал чуть более 52 процентов, конкурент не дотянул до 48. Почти 27 миллионов человек выбрали Реджепа Тайипа Эрдогана. Так что в Анкару из Стамбула он возвращается триумфатором. На площади перед президентским дворцом - многотысячная армия сторонников. Люди громко поют песни, пританцовывают, размахивают файерами и вывешивают из окон флаги республики. Пробки на подьезде ко дворцу растянулись на 5 км. Сторонники стремятся попасть на победное выступление своего лидера.

Проигравший соперник называет эти выборы одними из самых несправедливых в истории. Хотя это именно Кемалю Кылычдароглу пытались подыграть западные покровители, аккурат ко второму туру частично обрушив лиру и фондовый рынок Турции.

Альянс шести оппозиционных партий, выдвинувший Кемаля Кылычдароглу единым кандидатом в президенты, результаты второго тура президентских выборов принял. В Центризбиркоме Турции считают, что голосование прошло без значительных нарушений, которые могли бы повлиять на результат. Безопасность обеспечивали 600 тысяч полицейских. Задержаны пять человек за провокационные сообщения в соцсетях о проходящем волеизъявлении граждан.

Реджеп Тайин Эрдоган голосовал в полдень, в Стамбуле. На участок он пришел вместе с женой. Соперник действующего главы государства за время избирательной гонки несколько раз менял позицию относительно России. То обвинял во вмешательстве в выборы, то называл антироссийскую истерию на Западе необоснованной. То заговаривал о введении санкций, то о конструктивных и дружеских отношениях.

Эрдоган же во внешнеполитической деятельности умело маневрирует между Западом и Россией, сохраняя и развивая отношения со всеми. И это импонирует его избирателю, который любит и российских туристов, и российский рынок. У Москвы и Анкары при этом президенте появились крупные инфраструктурные проекты - от АЭС "Аккую" до создания в Турции газового хаба.

Явка во втором туре президентских выборов была рекордной - превысила 84 процента. Исполнить свой гражданский долг на один из участков пришла 110-летняя женщина. Некоторые избиратели появились в необычной компании. Причем барашка по случаю дня выборов даже принарядили. А еще брали с собой собак, кошек и даже попугаев. А на одном из участков в процесс волеизъявления вмешалась крыса. Грызун так напугал посетителей, что люди в панике начали запрыгивать на столы. Голосование ненадолго пришлось прервать.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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