Байден и Маккарти пришли к бюджетному соглашению

Дефолт в США отменяется?

Президент США Джо Байден официально объявил, что достиг бюджетного соглашения о потолке госдолга со спикером Палаты представителей Конгресса республиканцем Кевином Маккарти, передает "ТВ Центр".

Глава Белого дома назвал достигнутую договоренность важным шагом вперед, который снимает с повестки угрозу катастрофического дефолта в стране. Это хорошая новость для американского народа, заявил Байден.

Предполагается, что установленный прежде лимит задолженности в 31,4 триллиона долларов будет повышен в течение двух лет на 4 триллиона. Что явно на руку Джо Байдену. Теперь он может спокойно пребывать на посту президента до окончания своего первого срока.

Сегодня законопроект опубликован, и уже в среду он может быть вынесен на голосование в Конгрессе. Правда, ряд американских СМИ считают, что сделка Байдена и спикера Палаты представителей по лимиту госдолга еще не гарантирует принятие документа.

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