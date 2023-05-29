ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Байден и Маккарти пришли к бюджетному соглашению

08:13
  • понедельник
  • 29 мая 2023

Дефолт в США отменяется?

Президент США Джо Байден официально объявил, что достиг бюджетного соглашения о потолке госдолга со спикером Палаты представителей Конгресса республиканцем Кевином Маккарти, передает "ТВ Центр".

Глава Белого дома назвал достигнутую договоренность важным шагом вперед, который снимает с повестки угрозу катастрофического дефолта в стране. Это хорошая новость для американского народа, заявил Байден.

Предполагается, что установленный прежде лимит задолженности в 31,4 триллиона долларов будет повышен в течение двух лет на 4 триллиона. Что явно на руку Джо Байдену. Теперь он может спокойно пребывать на посту президента до окончания своего первого срока.

Сегодня законопроект опубликован, и уже в среду он может быть вынесен на голосование в Конгрессе. Правда, ряд американских СМИ считают, что сделка Байдена и спикера Палаты представителей по лимиту госдолга еще не гарантирует принятие документа.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Джо Байден и Кевин Маккарти
Джо Байден и Кевин Маккарти
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.