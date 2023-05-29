По Самаре прошел ураган с ливнем и градом

Ветер ломал деревья

Сильнейшие ливни обрушились на Кубань. Затоплено около 300 частных домовладений в 13 населенных пунктах, сообщает "ТВ Центр".

Непогода не покидает Краснодарский край уже неделю. И синоптики сновь обещают осадки и шквалистый ветер. Спасатели круглосуточно откачивают воду с затопленных территорий. Режим ЧС введен и в нескольких районах соседней Адыгеи.

Настоящий ураган с ливнем и градом прошел тем временем и по Самаре. Ветер был такой силы, что ломал деревья. Стихия обрушилась и на Владимирскую область. Вода затопила тротуары и проезжую часть. А потом выпал град. Очевидцы утверждают, что его размер был примерно с горошину. Кое-где даже образовались ледяные сугробы.

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