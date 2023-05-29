Российские выпускники сдают один из двух обязательных ЕГЭ

Результаты будут известны к 16 июня

Сегодня более 620 тысяч выпускников российских школ сдают ЕГЭ по русскому языку. Это один из двух обязательных предметов.

За три с половиной часа ученикам предстоит вЫполнить 27 заданий. Для получения аттестата им необходимо набрать не менее 24 баллов. Результаты экзамена по русскому языку также нужны при поступлении в вузы.

За ходом ЕГЭ следят сотрудники Рособрнадзора и общественные наблюдатели. Во всех аудиториях установлены видеокамеры.

Результаты будут известны к 16 июня.

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