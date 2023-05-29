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ВС России нанесли массированный удар по Киеву

08:12
  • понедельник
  • 29 мая 2023

Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины

Серия мощных взрывов прогремела в украинской столице в ночь на 29 мая. В Киеве была объявлена воздушная тревога. Киевский мэр Виталий Кличко сообщил о повреждении инфраструктурного объекта в Подольском районе, на месте взрыва бушует пожар, работают экстренные службы.

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По данным Telegram-канала "Военкоры Русской весны", тревога объявлена по всей территории Украины. Военкоры сообщили о пролете ракет на Западной Украине, в сторону Львова.  Гремят взрывы, ПВО пытается отразить удар, говорится в сообщении. Прилеты зафиксированы также в Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Тернопольской, Винницкой и Ровенской областях.

Отмечается, что все происходившее ночью в Киеве попало на камеры видеонаблюдения. Это в очередной раз "засветило" размещение ПВО в украинской столице. Также ранее сообщалось, что жителей Киева во время воздушной тревоги не пустили в метро, станции были закрыты на ночь.

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