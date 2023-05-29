Ролик со словами сенатора Грэма о "тратах на смерть россиян" смонтировал Киев

Агентство Reuters пытается оправдать американского политика

Слова американского сенатора Линдси Грэма об "удачных инвестициях в смерть русских" были вырваны из контекста, утверждает Reuters. По версии агентства, высказывания политика во время его беседы с Владимиром Зеленским были разнесены во времени, а скандальный оттенок они приобрели после проведенного Киевом монтажа видео.

На опубликованных украинской стороной фрагментах видеозаписи встречи Грэм говорит об "инвестициях в смерть русских" со стороны Вашингтона. Reuters утверждает, что в полной версии фразы о "гибели русских" и "самой удачной инвестиции США" друг с другом не связаны.

Ранее в Кремле назвали "позором для США" подобные высказывания американских политиков. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту русофобских заявлений Грэма. Официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram напомнила американскому сенатору, что одна из "инвестиций" США привела ко Второй мировой войне и Холокосту.

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