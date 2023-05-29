Инфраструктура порта Одессы повреждена ударами ВС России

Воздушная тревога в области продолжалась около четырех часов

Ночные удары ВС России повредили портовую инфраструктуру в Одесской области. Деталей местные власти, сообщившие об уроне, пока не приводят. Воздушная тревога в регионе продолжалась почти четыре часа, приводит заявление советника главы военной администрации региона Сергея Братчука РИА Новости.

Воздушная тревога была объявлена в ночь на 29 мая по всей территории Украины. Сообщалось о взрывах в Хмельницкой и Львовской, а также Киевской, Полтавской, Винницкой, Черкасской и Одесской областях.

Ранее стало известно о поражении инфраструктурного объекта в украинской столице. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрыве и пожаре в Подольском районе города.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"