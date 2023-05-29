Названо решение проблемы с обстрелами Белгородской области

Надо присоединить Харьков

Решение проблемы с обстрелами Белгородской области со стороны Украины существует. Это присоединение Харькова и Харьковской области, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Харьков присоединить к Белгородской области", - сказал Гладков в эфире телеканала "Россия-24".

По словам губернатора Белгородской области, регион живет фактически в условиях войны. С начала специальной военной операции, до последних событий в Грайвороне, на территорию региона проникали пять украинских диверсионно-разведывательных групп.

Днем ранее украинский дрон атаковал зернохранилище в селе Муром Шебекинского округа Белгородской области. Как сообщал Гладков, сотрудники не пострадали - их вывезли на безопасное расстояние. Была повреждена линия электропередачи.

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