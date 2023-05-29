Собянин рассказал о благоустройстве территории кластера "Ломоносов"

Завершение работ первого этапа запланировано в августе 2023 года

Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил в личном блоге, что в Раменках между проспектом Вернадского и улицей Светланова реализуется крупнейший проект научно-технологического развития России - создание инновационного центра МГУ "Воробьевы горы".

"Недавно президент России открыл кластер "Ломоносов" - флагман ИНТЦ. В настоящее время мы приступили к благоустройству окружающей его территории", - уточнил глава города.

По словам Собянина, возле флагмана и на участках от проспекта Вернадского до гимназии МГУ (Проектируемый проезд №6453), от гимназии до Раменского бульвара (Проектируемый проезд №1194) создадут качественное общественное пространство. На втором этапе в порядок приведут участок между гимназией и ул. Светланова (Проектируемый проезд № 1190).

Как добавил мэр, у подножья главной лестницы уже создана центральная площадь со скамейками-вазонами, скульптурной группой, крупными деревьями. Пешеходные связи соединят "Ломоносов" с гимназией МГУ и ближайшими станциями метро. Для велосипедистов оборудуют велопарковки и точки проката, пассажиры общественного транспорта смогут пользоваться комфортными остановочными павильонами с зарядными слотами для гаджетов.

Кроме того, на прилегающей к кластеру территории заменят покрытие тротуаров, нанесут разметку, установят дорожные знаки. Недалеко от Дома студентов обустроят пешеходную зону с плиточным мощением.

Завершение работ первого этапа запланировано в августе 2023 года, а всего проекта - в 2024-м.

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