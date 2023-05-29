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На юге России и в Поволжье устраняют последствия мощных ливней

11:46
  • понедельник
  • 29 мая 2023

Потоки воды сносили автомобили и затапливали дома

Жители Алтая поспешили убрать лыжи на антресоль. Под занавес весна преподнесла неожиданный сюрприз. На регион обрушилась метель. Да такая, что уже засеянные грядки и клумбы с распустившимися цветами засыпало снегом.

В Хабаровске - такая же картина. Автомобилисты давно "переобулись" в летнюю резину и к такому повороту готовы не были.

В Санкт-Петербурге жителям тоже пришлось доставать из гардероба пуховики. Температура в городе опустилась ниже нуля, поднялся ледяной ветер и выпал снег. На Урале, наоборот, жара. Уже выше 30 градусов. На местных пляжах уже открыт купальный сезон. Переносить зной, особенно в мае, крайне непросто, признаются жители.

Осадками с Челябинском с удовольствием бы поделились южные регионы страны. Ставропольский и Краснодарский края заливает уже не первый день. Потоки настолько сильные, что уносят даже автомобили. Жители частных домов спасают имущество. Подтоплено около 300 домовладений в 13 населенных пунктах.

Непростая ситуация и в Самаре. На город обрушился мощный ураган с ливнем и градом. Вековые деревья ветер вырывал с корнем. Одно упало на автомобиль во дворе жилого дома.

Стихия обрушилась и на Владимирскую область. Вода затопила тротуары и проезжую часть. Затем выпал град. В некоторых местах даже образовались ледяные сугробы. 

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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