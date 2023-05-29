Запад грозится не принимать Турцию в ЕС после победы Эрдогана на выборах

От Анкары также требуют немедленно одобрить вступление Швеции в НАТО

Тысячи сторонников Эрдогана поздним вечером собрались у его резиденции в Анкаре, чтобы приветствовать своего лидера. 69-летнего политика переизбрали в год столетия со дня основания республики. Он будет руководить страной третий срок подряд.

В истории Турции такое случалось нечасто. Сам триумфатор заявил, что на выборах победила демократия, а зарубежные недоброжелатели с их грязными технологиями потерпели поражение. Главными вызовами Эрдоган считает последствия землетрясения и инфляцию.

На фоне сложностей в экономике Анкара остро нуждается в сотрудничестве с Россией. О совместных проектах и углублении взаимосвязей вновь избранный президент говорит с трибуны: "Мы ещё больше усилим позиции Турции в качестве международного хаба. Господин Путин напомнил в своем поздравительном послании о создании в нашем северо-западном регионе Фракия газового хаба. Мы с россиянами сделаем это".

Оппозиция разочарована. В одном из курдских районов даже вспыхнули немногочисленные протесты. Их быстро разогнала полиция. Конкурент Эрдогана на выборах Кемаль Кылычдароглу, которого так активно поддерживал Запад, заявил о нелегитимной победе оппонента: "Мы столкнулись с самым несправедливым избирательным процессом за последние годы. Все средства государства были мобилизованы в пользу одной политической партии. Все они были брошены к ногам Эрдогана. Народ продемонстрировал волю к смене авторитарного режима, несмотря на все давление на этих выборах".

Зарубежная пресса напоминает о непростых отношениях Эрдогана с союзниками по НАТО и пугает аудиторию сотрудничеством с Россией. Даже называет Путина настоящим победителем турецких выборов. На этом фоне все же звучат голоса здравого смысла. Бывший посол США в Германии призвал Белый Дом соблюдать хоть какие-то приличия, когда американская администрация вмешивается в дела других государств: "Поручить послу США встретиться с кандидатом от оппозиции в середине предвыборной кампании было ужасной ошибкой. США должны проводить свою политику, но не принимать чью-либо сторону на выборах. Эрдоган знает, что вы сделали. Это не в интересах США".

Но эти голоса теряются в хоре сторонников западной гегемонии. Глава ведущей фракции Европарламента Манфред Вебер призвал свернуть процесс вступления Турции в ЕС, в приказном тоне потребовал от Эрдогана реформировать страну и немедленно одобрить вступление Швеции в НАТО.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр"

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