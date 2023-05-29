ВСУ отправляют в наступление новобранцев

Российские войска с ними не церемонятся

Танк ВСУ на северном фланге Артемовска десантники заметили, когда он только выехал из укрытия. На перехват незаметно выслали дозор. Когда бронетехника националистов оказалась в зоне поражения, разведчики открыли огонь из засады. С коптера видно - прямое попадание точно в моторный отсек. Еще одна попытка ВСУ приблизиться к позициям российских войск закончилась потерей и танка, и всего экипажа.

Сегодня обстановка на самом опасном участке артемовского направления - полностью под контролем тульских десантников. Пока ВСУ приходили в чувства после потери города, бойцы успели создать тройную линию обороны. И заминировать все подступы к своим окопам.

В Артемовске ВСУ потеряли треть командного офицерского состава. А вместе с ним, самые боеспособные части. Кстати, общие потери боевиков, по уточненной информации, составляют более 200 тысяч человек. Столько насчитывала вся украинская армия к началу специальной военной операции. Сегодня среди тех, кто пытается идти в атаки, - в основном новобранцы. Но и с ними десантники не церемонятся. Если заметят движение по ту сторону окопов, сразу открывают огонь.

Собрать новые резервы для масштабного контрнаступления на Донецком фронте - задача для ВСУ практически невыполнимая. Опорные пункты, склады с боеприпасами, бронетехника взлетают на воздух от ударов российской авиации и артиллерии. Безупречно работает связка воздушной разведки и батарей. ВСУ пытаются сделать упор на ответные атаки с воздуха. Все чаще применяют натовские ракеты. Но эффективность их, во всяком случае пока, невысокая.

Для российских систем ПВО даже британские крылатые Storm Shadow - несложная мишень. Тем более самолеты - устаревшие, еще советских времен.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"