США требуют от Киева скорейшего старта контрнаступления

Западные СМИ обещают некий "прорыв"

Этот душевный разговор про "трату денег на убийство россиян" американского сенатора с украинским президентом - теперь официальное доказательство русофобии Вашингтона и повод для уголовного дела. Видео, смонтированное под музыку, которое выложила пресс-служба Владимира Зеленского, тут же разлетелось по соцсетям, вызвав волну негодования.

Линдси Грэм хорошо известен своей ненавистью к России. Он ярый сторонник активной и масштабной помощи Украине, но этот разговор перешел все границы. На заявление отреагировали и в российском МИД, и в Кремле, и в МВД. Соответствующая карточка появилась в базе объявленных в розыск.

"Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту русофобских высказываний американского сенатора. На распространенной в интернете видеозаписи американский сенатор Линдси Грэм в ходе встречи с президентом Украины заявил о финансовом участии США в причинении смерти гражданам России", - сообщили в СК.

Впрочем, американский сенатор, видимо, не ожидавший, что ответ на такие заявления тут же последует, попытался оправдаться.

"Сенатор США Линдси Грэм заявил, что он просто похвалил дух украинцев в сопротивлении российскому вторжению при помощи, оказанной Вашингтоном", - пишет Reuters.

А все, что на видео, - неумело смонтировано украинцами ради шутки, добавляет агентство. Впрочем, сейчас Киеву не до смеха. Штаты требуют скорейшего старта контрнаступления, которое уже давно должно было начаться. Обложки зарубежной прессы анонсируют скорый прорыв украинцев на фронте. Но не все СМИ настроены так оптимистично. Вот одно из противоположных мнений: "Если Киев обдумывал сделать контрнаступление стратегической неожиданностью, то он поступил самым неуклюжим образом. Это самый открытый из открытых секретов. На самом деле, украинские лидеры использовали предстоящее наступление в качестве рычага, чтобы поддерживать поставки западных вооружений".

В частности, получить долгожданные крылья. Министр обороны Украины рапортует, что ВСУ уже отобрали пилотов для того, чтобы отправить их учиться управлению американскими истребителями F-16, которые западные союзники якобы намерены передать Киеву. Обучать планируют и обслуживающий персонал для самолетов. Когда начнутся поставки истребителей, в Киеве уточнять не стали.

А вот техника, которая уже на фронте. Многое оставляет желать лучшего, говорят украинские солдаты. Зато русский танк, выставленный теперь в Амстердаме для поддержки Украины в отличном состоянии, - весь в цветах. И люди продолжают их нести. Очередная неудавшаяся проукраинская акция, видимо, так разозлила организаторов, что они накинулись на местного журналиста, который задал им всего лишь один вопрос.

В Германии тоже не поддерживают поставки оружия Украине. В очередной раз там об этом решили заявить открыто. Почти 3000 протестующих скандировали фразу "Германия встает". В эфире немецкого телеканала тоже было жарко. Один из экспертов попытался объяснить ведущему, почему немцы против поставок оружия Украине: "НАТО все больше приближается к России. Я не обязан принимать вашу позицию, я этого не хочу. Я дал четко понять, не все немцы хотят военной риторики и поставок оружия".

Недовольны и во Франции. Спорт теперь напрямую зависит от политики. А это не понравилось болельщикам. Их поразило, что украинская теннисистка отказалась пожать руку соперницы из Белоруссии. Фанаты освистали девушку за ее некультурное поведение.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"