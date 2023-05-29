Собянин подвел итоги Московской недели предпринимательства

В рамках программы впервые прошел форум Moscow Export Day

Более 50 тысяч человек стали участниками Московской недели предпринимательства. Ее итоги подвел на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

В рамках программы впервые прошел форум Moscow Export Day, на котором специалисты в области внешней экономики обсудили с зарубежными партнерами перспективы и вопросы логистики.

Также для столичных компаний представили два новых проекта: платформу "БизнесМаркет", где собраны все необходимые предпринимателям инструменты, и конкурс "Лучший работодатель среди локальных брендов Москвы".

В центральном парке "Сколково" около 40 организаций показали свои разработки на крупнейшей в СНГ конференции для новаторов и инновационных стартапов. А завершил масштабную программу недели фестиваль науки и технологий.

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