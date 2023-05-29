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Вода в венецианских каналах внезапно стала ярко-зеленой

12:09
  • понедельник
  • 29 мая 2023

Специалисты рассматривают несколько версий

Новые краски Венеции: власти итальянского города выясняют причину резкого изменения цвета воды в знаменитых каналах, передает "ТВ Центр".

Буквально в считанные часы вода приобрела ярко-зеленый оттенок. Специалисты рассматривают несколько версий: от цветения водорослей до преднамеренных действий третьих лиц. Не исключается, что произошедшее может быть делом рук экоактивистов или акцией неизвестного художника.

Гондольеры утверждают что видели людей, которые сбрасывали какие-то брикеты с борта двух лодок. К расследованию подключилась полиция.

Впрочем, происшествие, похоже, нисколько не смутило туристов. Многие спешат запечатлеть себя на фоне неоновых вод Гранд-канала.

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