Вода в венецианских каналах внезапно стала ярко-зеленой

Специалисты рассматривают несколько версий
Новые краски Венеции: власти итальянского города выясняют причину резкого изменения цвета воды в знаменитых каналах, передает "ТВ Центр".
Буквально в считанные часы вода приобрела ярко-зеленый оттенок. Специалисты рассматривают несколько версий: от цветения водорослей до преднамеренных действий третьих лиц. Не исключается, что произошедшее может быть делом рук экоактивистов или акцией неизвестного художника.
Гондольеры утверждают что видели людей, которые сбрасывали какие-то брикеты с борта двух лодок. К расследованию подключилась полиция.
Впрочем, происшествие, похоже, нисколько не смутило туристов. Многие спешат запечатлеть себя на фоне неоновых вод Гранд-канала.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"