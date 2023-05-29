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В Челябинске загорелась лесоторговая база

12:12
  • понедельник
  • 29 мая 2023

Вспыхнули стройматериалы, которые хранили на открытых платформах

Рано утром на востоке Челябинска загорелась лесоторговая база, передает "ТВ Центр".

Вспыхнули стройматериалы, которые хранили на открытых платформах. Пламя охватило площадь более двух с половиной тысяч квадратных метров.

Последствия ЧП устраняют 50 спасателей. Задействовано 11 единиц спецтехники, в том числе пожарный поезд.

Сотрудники МЧС не допустили перехода огня на складские помещения. Никто не пострадал. К этому часу открытое горение ликвидировали.

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