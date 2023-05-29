В Сочи дождались нереста самки осетра Сони

К этому долгожданному событию готовились основательно

Соне сказали - "пора!". И она облегченно вздохнула: наконец-то! Красивую 90-килограммовую самку осетра с изящно вздернутым носиком и добрым взглядом бережно несут на руках пятеро взрослых мускулистых мужчин.

С Сони здесь сдувают пылинки, гладят ее и обнимают. Как-никак - звезда завода! Да еще и на сносях. 20 лет ждали этого момента.

Осетр не зря называют царской рыбой. У него все почти как у людей. Чтобы родить, нужно расти десятилетиями. Кушать как следует, не делать резких движений. Как время подойдёт - обследоваться.

Соне регулярно делали плановое УЗИ. Проверяли, как идет процесс, все ли икринки здоровы.

"Для воспроизводства малька делают биопсийный метод - достают икринки, разрезают, смотрят коэффициент поляризации. Так как мы не работаем на воспроизводство, а только на получение пищевой икры, у нас УЗИ-диагностика. Она не настолько точна, как биопсия, но она более щадящая и не вредит рыбе в целом", - объяснила Анастасия Степанова, заместитель генерального директора по производству племенного форелеводческого завода "Адлер".

Результаты УЗИ у Сони всегда были на высоте. Но чтобы икра увидела свет, рыба должна искренне поверить, что на дворе сейчас - идеальные условия для нереста, а именно - весна. Так что техникам-рыболовам отдыхать было некогда. Невыспавшиеся сотрудники месяц держат своих любимиц в воде при температуре плюс 6, потом мягко ее повышают. И, наконец, за три дня до родов выдают резкий скачок.

"14 - 15 градусов - это их нерестовая температура, при которой они начинают нереститься. Мы увидим, что ее можно уже доставать-смотреть", - отметила Елизавета Ашарчук, разнорабочий племенного форелеводческого завода "Адлер".

Ошибутся на градус - рыба расслабится, икра не пойдет. А упустишь время дойки - так и икру уже в рот не положишь. Она становится твердой.

Пусть и не с первого раза, но у Сони все получилось. Никто не кричал "воды отошли!", зато тужиться пришлось всем. Вместе с рыбой.

Икра пошла, причем в больших количествах. Надоили 20 кило - не меньше. Еле успевали тазики подставлять. Что касается благополучно разродившейся Сони, то она чувствует себя хорошо. Года через три-четыре, как опять созреет, сможет дать уже потомство для разведения осетров. Таких же больших и красивых, как она сама.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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