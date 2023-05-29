В Ставропольском крае поймали группу страховых мошенников

Они устраивали фиктивные ДТП

В Ставропольском крае ФСБ, МВД и СКР разоблачили группу страховых мошенников, устраивавших фиктивные ДТП.

По данным следствия, в преступную банду входили порядка 30 человек, в том числе эксперты по оценке, сотрудники правоохранительных органов (УГИБДД) и страховых компаний. Злоумышленники с декабря 2020 года по октябрь 2021 года инсценировали ДТП, оценивали ущерб, а затем направляли дела в страховые компании.

Сотрудники страховых компаний не знали о фиктивности ДТП, сообщили в ЦОС ФСБ. Из-за деятельности мошенников в Северно-Кавказском и Южном федеральном округах существенно подорожали страховые полисы.

Разоблачить банду помог один из случаев: "Росгосстрах" решил проверить заявленные обстоятельства ДТП и отказал в выплате 1,8 миллиона рублей, заподозрив аферу.

"Организатор ОПГ предпринял попытку скрыться от следствия за границей, но был задержан в результате своевременных оперативно-разыскных мероприятий на пункте пропуска Верхний Ларс (РСО-Алания)", - сообщила Федеральная служба безопасности.

Он, а также бухгалтер и программист, доставлены в следственные органы. Всего к ответственности привлекли более 30 человек, на их счетах обнаружили более 1,5 миллиарда рублей. Законность этих денег проверяется. Кроме того, у участников преступной группировки арестовали недвижимость, автомобили премиум-класса и банковские счета.

Возбуждено уголовное дело. К нему присоединили еще 16 дел, возбужденных ранее по аналогичным эпизодам. Задержанным предъявили обвинение, их заключили под стражу. Расследование продолжается.

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