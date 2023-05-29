Сенатора США объявили в розыск за высказывания об "убийстве русских"

Запись появилась в базе данных МВД России

Американского сенатора Линдси Грэма объявили в розыск. Запись появилась в базе данных МВД России. Ранее уголовное дело в отношении американского политика поручил возбудить председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в карточке МВД. По какой именно статье объявлен в розыск сенатор, не уточняется.

Поводом для возбуждения дела стала видеозапись встречи Грэма с украинским лидером Владимиром Зеленским. В представленном Киевом ролике сенатор заявил, что США еще никогда не тратили деньги так удачно", поскольку в результате этих расходов "умирают россияне". В Кремле, комментируя заявления американского политика, отметили, что это позор для США – иметь такого сенатора. Агентство Reuters утверждает, что ролик смонтирован Киевом, высказывания об инвестициях и гибели россиян никак не связаны, передает РИА Новости.

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