Добровольцы в Курской области перешли на круглосуточное дежурство

Дружины патрулируют территории и охраняют важные объекты

Добровольные дружины в Курской области перешли на круглосуточное дежурство в приграничных регионах.

Об этом в понедельник, 29 мая, заявил губернатор области Роман Старовойт.

"Прошу четко в соответствии с графиками и расстановкой патрулей обеспечивать такое дежурство до особого распоряжения, пока будем работать в круглосуточном режиме на постоянной основе", - сказал он.

Дружины в Курской области сформированы в помощь правоохранительных органам в патрулировании территорий, охране критической инфраструктуры, напоминает ТАСС.

Два дня назад Украина обстреляла Суджанский район Курской области. Там проводились работы на защитной линии укреплений государственной границы. Погиб один человек.

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