ЦАР попросила разместить российскую военную базу в республике

Стране нужны российские военные инструкторы

Центральноафриканская республика заинтересована в размещении российской военной базы на своей территории. Стране нужны российские военные инструкторы, заявил посол ЦАР Леон Додону-Пунагаза.

"Сейчас нам нужна российская военная база, где бы могли находиться от пяти до десяти тысяч солдат", — сказал посол ЦАР в интервью "Известиям".

По словам дипломата, республика была первой страной в Африке, которая противостала французам и их военному присутствию. Поднятие российского флага на бывшей французской базе в ЦАР – это знак, что страна окончательно вышла из-под влияния Парижа, Россия теперь будет вместе с ЦАР, заключил посол.

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