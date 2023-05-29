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ВС России пресекли попытку ВСУ продвинуться в Запорожской области

11:35
  • понедельник
  • 29 мая 2023

Украина безуспешно пытается обмануть российскую разведку

Вооруженные силы России пресекли новую попытку украинских войск зайти в населенный пункт Лобковое в Запорожской области.

Об этом в понедельник, 29 мая, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем telegram-канале.

"Это далеко не первый подобный случай на данном участке запорожского фронта", - заметил он.

По его словам, ВСУ пытаются "создать иллюзию присутствия", чтобы оттянуть силы ВС России на данное направление, однако российская разведка "все видит".

"Благодаря БПЛА, тепловизорам и другим современным техническим средствам, закупаемым за счет народной помощи", - подчеркнул Рогов.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ упустили шанс на контрнаступление в Запорожской области. Нет необходимости эвакуировать население Энергодара и сотрудников Запорожской АЭС.

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