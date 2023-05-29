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ВКС России уничтожили пять самолетов на аэродроме под Хмельницким

11:42
  • понедельник
  • 29 мая 2023

Взорван склад ГСМ

Военная авиабаза под Хмельницком поражена в результате ракетного удара ВКС России. Это подтвердили власти Хмельницкой области.

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По данным областной администрации, выведено из строя пять летательных аппаратов. Кроме того, уничтожен склад ГСМ и другое имущество военного назначения, сообщили власти.

"На данный момент продолжаются работы по локализации пожаров на складах горюче-смазочных материалов и хранению боевых материальных ценностей", - говорится в сообщении в Telegram.

Минувшей ночью по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Позже стало известно о взрывах в Полтавской, Винницкой, Черкасской, и Львовской областях. Также сообщалось о повреждении объектов инфраструктуры в Киевской области и пожаре в порту Одессы.

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