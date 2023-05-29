Запланирована встреча с президентом страны

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Кению, где у него запланирован ряд встреч с политическим руководством республики, передает "ТВ Центр".

В эти минуты глава российского внешнеполитического ведомства проводит переговоры со спикером Национальной ассамблеи Мозесом Ветангулой. Темами стали вопросы двустороннего сотрудничества в торговой, экономической, гуманитарной и других сферах.

Чуть позже запланирована встреча с президентом страны Уильямом Руто.

Это уже четвертый визит руководителя МИД на африканский континент за последний год. Поездки проходят в преддверии саммита "Россия - Африка", который состоится в июле в Санкт-Петербурге.

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