В Киеве прогремели несколько взрывов

Обломки ракеты упали на проезжую часть
Несколько мощных взрывов прогремели в украинской столице утром 29 мая.
Обломки ракеты упали на проезжую часть дороги в Оболонском районе, сообщил в своем telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко. На месте работают экстренные службы.
"Взрывы в городе! В центральных районах. Оставайтесь в укрытиях!", - сообщил Кличко.
В Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога. Кроме того, сирены звучат в Житомирской, Винницкой, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях.