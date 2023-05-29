В Киеве прогремели несколько взрывов

Обломки ракеты упали на проезжую часть

Несколько мощных взрывов прогремели в украинской столице утром 29 мая.

Обломки ракеты упали на проезжую часть дороги в Оболонском районе, сообщил в своем telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко. На месте работают экстренные службы.

"Взрывы в городе! В центральных районах. Оставайтесь в укрытиях!", - сообщил Кличко.

В Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога. Кроме того, сирены звучат в Житомирской, Винницкой, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях.

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