ВС России наносят удары по позициям ЗРК Patriot в Киеве

Ракеты летят к аэропорту Жуляны

Район аэропорта Жуляны в Киеве в дыму. По объекту нанесен ракетный удар. Предположительно, целью удара стали позиции американского ЗРК Patriot.

Военные корреспонденты считают, что позиции Patriot были вскрыты во время ночной атаки БПЛА-камикадзе. Сейчас ракеты работают по этим позициям.

Сообщается о массированном ракетном ударе по целям в украинской столице. По данным "Русской весны", по объектам ВСУ в Киеве было около 12 прилетов. Одной из целей стали позиции американских ЗРК в районе аэропорта Жуляны.

В местных соцсетях утверждают, что слышали не менее 15 взрывов. Сообщают, что в результате работы ПВО обломки упали в Подольском районе города. Снимок обломков ракеты, упавших на проезжую часть в центре города, опубликовал мэр Киева Виталий Кличко.

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