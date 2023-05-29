Собянин пригласил горожан принять участие в тренировках проекта "Спортивные выходные"

Новый сезон стартует 3 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что 3 июня в столице стартует летний сезон "Спортивных выходных", который пройдет на 26 площадках и онлайн.

В список площадок попали новые локации. Это, в частности, "Сад технопарка" в "Сколково", Южный ландшафтный парк на территории парка развлечений "Остров мечты", парк 50-летия Октября, крыша Южного речного вокзала. Как и в прошлом году, тренировки пройдут на крыше Северного речного вокзала и в Доме культуры "ГЭС-2".

Как уточнил Собянин, тренировки можно выбрать на сайте sportsweekend.ru/parks и в центрах госуслуг.

"Для тех, кто предпочитает тренироваться дома, на канале проекта будут проходить новые утренние зарядки - в 7:00 по будням. Кроме того, можно будет присоединиться к мастер-классам по разным видам спорта", - добавил мэр.

Проект "Спортивные выходные" на прошлой неделе стал победителем в номинации "Лучший маркетинг проекта в области популяризации спорта и ЗОЖ. Неигровые виды спорта" премии в области спортивного маркетинга MarSpo Awards-2023.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"